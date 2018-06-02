الاتصالات: اتفاق غير مسبوق مع الاقليم بخصوص الأنترنت

2018/06/02 | 00:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- بغداد]أعلنت وزارة الاتصالات، اتفاقها مع إقليم كردستان على وضع بوابات النفاذ الدولية للانترنت بمنفذ إبراهيم الخليل الحدودي مع تركيا، واصفةً الاتفاق بأنه "انجاز مهم غير مسبوق".وذكر بيان لوزارة الاتصالات أن وفداً "من وزارة الاتصالات الاتحادية برئاسة المهندس علي القصاب مدير عام الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات زار مقر وزارة النقل والاتصالات في إقليم كردستان وعقد الجانبان عقداً اجتماعاً موسعا للتباحث حول إيجاد حلول ناجعة للقضايا العالقة والتأكيد على ضرورة تطوير وتنمية العلاقات الثنائية، كما تم مناقشة مسألة نصب أجهزة ومعدات مشروع بوابات النفاذ الدولية IGW التابع لوزارة الاتصالات الاتحادية في منفذ إبراهيم الخليل الحدودي".وبين ان الوفد قام "بجولة ميدانية تفقد خلالها المنفذ للاطلاع على الموقع الخاص بأجهزة البوابات والتي سيتم عن طريقها صد الهجمات الإلكترونية وضمان عدم التجاوز على شبكة الألياف الضوئية لوزارة الاتصالات والقضاء على عمليات إمرار السعات غير القانونية عبر هذا المنفذ المهم والذي يربط العراق بأوروبا".ولفت البيان الى، إن "هذه البوابات تسمح بأحكام السيطرة بشكل كامل على جميع السعات الواردة من تركيا إلى شبكات الاتصالات في بغداد، وبالتالي سيكون المنفذ تحت مراقبة كوادر وزارة الاتصالات الاتحادية، ويعد هذا إنجازاً مهماً يحدث لأول مرة وبهذه الخطوة أصبحت وزارة الاتصالات المركزية من الوزارات السباقة بتنفيذ إتفاق مع إقليم كردستان فيما يخص وضع بوابات النفاذ الدولية للانترنت بمنفذ إبراهيم الخليل الحدودي".وأشار إلى أن "مسؤولي وزارة النقل والاتصالات في الإقليم أعربوا عن استعدادهم الكامل لتحقيق تعاون بناء ومشترك وبكافة المجالات خدمة للصالح العام".وكانت وزارة الاتصالات قد أكدت في وقت سابق "سعيها الجاد لتشغيل مشروع بوابات النفاذ الدولية للانترنت من خلال ربط وتشغيل سعات الانترنت الداخلة للبلاد عبر المنافذ البرية والبحرية، ومكافحة التحايل الذي يتسبب بخسائر مالية كبيرة بالمال العام".

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