مجلس الأمن: الحرب على داعش في العراق لم تنته بعد

2018/06/02 | 01:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، رئيس مجلس الأمن الدولي الجديد، فاسيلي نيبنزيا، أن الحرب على تنظيم داعش لم تنته بعد، مشيراً إلى أن العراق لا يزال يتعرض للاعتداءات الإرهابية.

ونقلت شبكة "رووداو" الكردية، عن نيبنزيا قوله: "قبل كل شيء يجب أن لا نكون راضين جداً عن دحر داعش في العراق أو المناطق الأخرى، فلا يزال (للمسلحين) وجود، نعلم أن هناك هجمات إرهابية تحدث في هذا البلد".

وأضاف: "علينا أن نكون حذرين من داعش، اعتقد أن الحرب لم تنته بعد، ومع ذلك تم القضاء على جزء كبير من تشكيلات التنظيم حتماً ونحن نهنئ أصدقاءنا العراقيين بهذه المناسبة".

فيما يتعلق ببعثة الأمم المتحدة في العراق، قال المندوب الروسي، "إننا ندعم أي تغيير في المهام يهدف لإرساء الاستقرار وتحقيق التنمية في العراق عموماً في إطار أقاليمه، لكن يجب أن نعلم ما هي مقترحات التغيير، إذا كانت متوافقة مع هذا المبتغى فإننا نؤيده".

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