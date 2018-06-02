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2018/06/02 | 01:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعطب أنصار الله "الحوثيون" دبابة وآلية للجيش السعودي في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية، بينما قاموا بقصف موقع للجيش السعودي في ذات المنطقة، التي تتعرض لهجمات من حين لآخر.

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