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فيديو| محلل:الموقف الأمريكي الجديد يكشف عمق الانحياز الأمريكي لإسرائيل
2018/06/02 | 01:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

قال محمد هواش، المحلل السياسي، إن استخدام الولايات المتحدة قرار حق الفيتو يكشف عمق الانحياز الأمريكي لإسرائيل وأن واشنطن تحاول منع الفلسطينيين من استخدام الأمم المتحدة منصة للتشهير بجرائم إسرائيل.

المزيد من التفاصيل يسردها هواش مع الإعلامية سهام عبد القادر، عبر النشرة الإخبارية على شاشة «الغد».

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