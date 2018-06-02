فرنسا تستعرض عضلاتها أمام إيطاليا

2018/06/02 | 01:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادتلاعب منتخب فرنسا، بضيفه الإيطالي، وهزمه (3-1) وديًا اليوم الجمعة على ملعب نادي نيس، ضمن استعدادات الديوك، لخوض منافسات كأس العالم في روسيا.

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