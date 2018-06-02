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🔴 مصدر مُقرب من بوتشيتينو : يريد الذهاب لريال مدريد .. ولكن !
2018/06/02 | 01:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – أكد سيرجيو ليفينسكي، الصحفي الأرجنتيني والصديق المُقرب من ماوريسيو بوتشيتينو، أن مدرب السبيرز يريد الإنتقال لتدريب نادي ريال مدريد الإسباني، مُشيراً إلى أن هناك عقبة تحول دون ذلك.

وقال ليفينكسي خلال تصريحاته لوسائل الإعلام الإسبانية :”اليوم كان يبدو بوتشيتينو مرتاح للغاية، هو يريد الذهاب إلى ريال مدريد لكن المشكلة هي أن معظم اللاعبين الذي يريد أن يأخذهم معه من توتنهام يملكون عقود لمدة 5 سنوات”.

وأضاف ليفينكسي قائلاً :”بوتشيتينو يمتلك علاقة طيبة وجيدة للغاية مع دانيال ليفي، مالك نادي توتنهام، وهم لديهم نفس الأفكار حول كرة القدم”.

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