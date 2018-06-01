موعد مباراة البرازيل ضد كرواتيا التحضيرية لكأس العالم 2018

2018/06/02 | 01:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أحمد رضوان | تويتر

ينتظر عشاق كرة القدم مباراةً قوية بين البرازيل وكرواتيا في إطار استعدادات المنتخبين لكأس العالم 2018، وسيكون هذا اللقاء يوم الأحد القادم 3 يونيو 2018 ميلادياً، 18 رمضان 1439 هجرياً، وسيستضيفه استاد آنفيلد معقل فريق ليفربول الإنجليزي وصيف دوري أبطال أوروبا.



مواد متعلقة أخبار البرازيل | الغيابات والتشكيل المتوقع قبل مباراة كرواتيا كأس العالم 2018 | نتائج المباريات التحضيرية لمصر، البرازيل وأكبر منتخبات المونديال

وصل السليساو للمونديال بعد أن تصدر تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 41، بفارق كبير عن أوروجواي أقرب المنافسين بلغ 10 نقاط، وبعد ضمان الصعود خاض السامبا مباراتين وديتين، كانت الأولى ضد روسيا وانتهت بانتصار زملاء نيمار بثلاثيةٍ نظيفة، أما الثانية فكانت ثأريةً ضد ألمانيا التي سحقت البرازيل في كأس العالم 2014 بسبعة أهدافٍ لهدف، وانتهت بانتصار أبناء تشيتشي بهدفٍ نظيف.





سينافس السامبا في المونديال في المجموعة الخامسة الصعبة لتواجد سويسرا وكوستاريكا وصربيا بها، لكنه بالرغم من ذلك أبرز المرشحين للعبور من هذه المجموعة، بل والعودة بالكأس الذهبية التي لم يحققها منذ 2002.





منتخب كروتيا هو واحداً من أبرز المرشحين للعب دور الحصان الأسود في كأس العالم 2018، حيث يمتلك عدداً من اللاعبين الرائعين المتواجدين في أقوى الأندية الأوروبية، أبرزهم مودريتش وراكيتيتش نجمي ريال مدريد وبرشلونة على الترتيب.





وصلت كرواتيا للمونديال بعد أن جاءت في وصافة مجموعتها في التصفيات الأوروبية برصيد 20 نقطة، بفارق 22 نقطة من آيسلندا التي تصدرت المجموعة، فدخلت في الملحق التي واجهت فيه اليونان وعبرت من خلالها بمجموع نتائج (4-1)، ومن المفارقة أن أبناء الفايكينج والفاتريني وقعا في ذات المجموعة في روسيا رفقة نيجيريا والأرجنتين.





خاض أبناء داليتش مباراتين تحضيريتين لكأس العالم حتى الآن، كانت الأولى ضد بيرو وخسروها بهدفين نظيفين، أما الثانية فكانت ضد المكسيك وفازوا بها بهدفٍ نظيف.





موعد المباراة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة البرازيل - كرواتيا ملعب آنفيلد

الأحد 3 يونيو 2018 ميلادياً، 18 رمضان 1439 هجرياً، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية لم يتحدد بعد

beIN SPORTS HD 1

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موعد مباراة البرازيل ضد كرواتيا التحضيرية لكأس العالم 2018) نشر أولاً على موقع (موقع جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موعد مباراة البرازيل ضد كرواتيا التحضيرية لكأس العالم 2018) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع جول).