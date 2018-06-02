2018/06/02 | 01:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تابعت قبل أيام برنامجا حواريا من إحدى القنوات الفضائية العراقية لمناقشة مشاكل شبكة الإعلام العراقي وآلية إختيار رؤساء الشبكة وكان مع أحد الزملاء الكتاب والصحفيين ، وقد ساءني ما رأيت من محاولة لجر الزميل الى حوار رخيص لشتم حزب ما والإساءة لأحد الفضائيات العراقية وللعاملين فيها ، وكان كل ما قاله الزميل واضحا حيث شرح … فضائيات تفوز بالكذب ..!

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