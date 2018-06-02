مساعد الرئيس الايراني: سنحبط مؤامرات اميركا بتلاحم الحكومة والبرلمان والشعب

2018/06/02 | 01:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وفی تصریح ادلي به للصحفیین خلال تفقده عددا من المشاریع التعلیمیة والصحیة والصناعیة فی مدینتی كلبایكان وخوانسار عصر الجمعة قال امیری، انه وفی الوقت الذی سحب الرئیس الامیركی بلاده من الاتفاق النووی واتخذ سیاسات الحظر، فمن الضروری الاسراع فی العملیات التنفیذیة للمشاریع العمرانیة والخدمیة والصناعیة وزیادة الانتاج فی البلاد.وقال مساعد رئیس الجمهوریة، انه لا بد من تنفیذ المشاریع التی تم التخطیط لها فی مختلف القطاعات خلال الاعوام الاخیرة، وان نوفر الارضیة لتدشینها سریعا بالاعتماد علي العلوم والطاقات الداخلیة.واضاف، ان تحقیق هذا الهدف وخفض تداعیات الحظر المحتمل واحباط مؤامرات العدو بحاجة الي تقویة التضامن والوحدة الوطنیة، وفی هذا السیاق فان للتلاحم بین الحكومة والبرلمان دورا حاسما ومؤثرا.انتهي ** 2342

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