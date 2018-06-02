2018/06/02 | 01:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت جهات عربية، اليوم الجمعة 1 يونيو/حزيران، تهديدات برد مسلح على خفر السواحل الكويتية، بسبب أحداث وقعت يوم الأربعاء الماضي.

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