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تهديدات برد مسلح على خفر السواحل الكويتية
2018/06/02 | 01:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أصدرت جهات عربية، اليوم الجمعة 1 يونيو/حزيران، تهديدات برد مسلح على خفر السواحل الكويتية، بسبب أحداث وقعت يوم الأربعاء الماضي.

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