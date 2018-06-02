2018/06/02 | 01:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

أعربت النجمة اللبنانية ليال عبد الخالق عن سعادتها الكبيرة بالأصداء التي حققها مسلسل “أيوب” والذي يعرض حاليا على شبكة قنوات الحياة، حيث تشارك في أحداثه من خلال شخصية «زينب» زوجة المعلم حسن الوحش الذي يقوم بأدائها النجم محمد لطفي، الذي استمتعت بالوقوف أمام للمرة الأولي.

وأكدت ليال في تصريحات صحفية أن ظهورها خلال الحلقات الماضية من خلال مشاهد بسيطة جمعتها مع ضرتها خلال أحداث العمل، ولكنها ستكون سبب في تغير أحداث العمل خلال الحلقات القادمة، لاسيما أن العمل تدور أحداث حول شاب يُدعى “أيوب” ويجسده النجم مصطفي شعبان، يقع ضحية ويصبح همه الوحيد عقب الخروج من السجن هو الانتقام ممن تسبب في سجنه.

وأضافت ليال أن تكرار العمل مع المخرج أحمد صالح الذي سبق وأن تعاونت معه خلال أحداث مسلسل ” قسمتي ونصيبك 2″، والمؤلف محمد سيد بشير الذي تعاونت معه بمسلسل “سبع أرواح”، جعل العمل سهل للغاية؛ بسبب الثقة المتبادلة ومعرفة إمكانيات الفنان الذي يعمل معهم، كما أن العمل مع شركة إنتاج بحجم شركة سينرجي جعل العمل يخرج بهذا الشكل الذي أشاد به الجميع مع بداية عرض حلقاته.

جدير بالذكر أن الفنانة ليال عبد الخالق كانت قد شاركت من قبل بعدد من الأعمال الدرامية منها مسلسل “سبع أرواح” و “ظل الرئيس” و “قسمتى ونصيبك 2”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفنانة اللبنانية ليال عبد الخالق سعيدة بنجاح مسلسل أيوب) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفنانة اللبنانية ليال عبد الخالق سعيدة بنجاح مسلسل أيوب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).