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مراسل الغد: الولايات المتحدة هددت الدول التي ستصوت ضد إسرائيل في مجلس الأمن
2018/06/02 | 02:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

استخدمت الولايات المتحدة الفيتو ضد مشروع قرار كويتي يهدف لحماية الفلسطينيين وذلك خلال جولة لمجلس الأمن، وقال مراسل الغد في واشنطن إن القرار يعتبر نكسة أممية وفشل لمجلس الأمن في إنقاذ الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة هددت الدول التي ستصوت ضد إسرائيل في مجلس الأمن، للمزيد من التفاصيل يسردها «مراسلنا» مع الإعلامية درة مختار، عبر النشرة الإخبارية على شاشة «الغد».

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