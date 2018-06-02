🔴 فيردي على بعد خطوات من نابولي

2018/06/02 | 02:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – أكدت وسائل الإيطالية على رأسها صحيفتي كورييري ديلو سبورت وتوتو سبورت أن لاعب نادي بولونيا، سيميوني فيردي أصبح لاعباً بشكل شبه نهائي في صفوف نادي نابولي، حيث كلفت تلك الصفقة خزينة البارتونيبي حوالي 25 مليون يورو.

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