مانشيني بعد الخسارة الأولى مع إيطاليا: فرنسا أقوى منا في الوقت الحالي

2018/06/02 | 02:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كريم رزق فيسبوك تويتر أكد الإيطالي روبيرتو مانشيني، مدرب إيطاليا، أن الهزيمة دوماً مؤلمة بعد خسارة الأزوري من فرنسا في المباراة الأولى له في القيادة الفنية.

وكانت إيطاليا قد تلقت هزيمة من فرنسا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، افتتح صامويل أومتيتي التسجيل، ثم عادل ليوناردو بونوتشي النتيجة للأزوري، وأعاد أنطوان جريزمان التقدم للديوك من ضربة جزاء، قبل أن يختتم عثمان ديمبلي النتيجة لرفاق بول بوجبا بالهدف الثالث.

مانشيني قال في تصريحات إلى راي سبورت عقب المباراة: "هذه الهزائم مفيدة لبناء خبرتنا، كان من الممكن أن نسجل أهدافاً أكثر، ربما كنا نستطيع إحراز التعادل".

وأضاف "هذا الأمر لم يحدث، ولكن لدينا الكثير من اللاعبين الذين لعبوا مباراتهم الأولى".

المدير الفني لإيطاليا أوضح "نعلم أن فرنسا تملك تشكيلة قوية، ومباراة الليلة كانت ستكون صعبة، في الوقت الحالي فرنسا هي الفريق الأفضل".

وكانت إيطاليا قد فشلت في الصعود إلى كأس العالم روسيا 2018 للمرة الأولى في تاريخ الأزوري منذ 1958، وتم تعيين مانشيني مدرباً للمنتخب في إطار السعي لبناء فريق قوي قادر على استعادة أمجاد الطليان.





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