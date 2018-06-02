2018/06/02 | 02:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مظهر_محمد_صالح البقرة فريزن :بين امستردام و مزرعة المسيب الكبير مظهر محمد صالح لم انس تلك اللحظات الجميلة في مدينة امستردام الهولندية عندما قضينا يوماً شديد الريح مشبع بالامطار ولكن معتدل البرودة في اطراف تلك المدينة الجميلة، حيث تنتشر طواحين الهواء ومراعي الابقار الهولندية، انه كان اليوم الاول من شهر كانون الاول 2011.اذ حدثني الدليل السياحي الذي رافقني الى تلك المزارع عن طبيعة ونوعية الابقار الهولن......

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