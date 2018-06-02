16 قتيلا وجريحا من

2018/06/02 | 02:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحبطت قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة بالتحالف، محاولة تسلل لمسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، بالتزامن مع صدها هجوما في محافظة البيضاء وسط اليمن.

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