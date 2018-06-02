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يونس محمود:تعرضت للخيانة بانتخابات اتحاد الكرة
2018/06/02 | 02:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

قال نجم الكرة العراقية السابق، يونس محمود، إنه تعرض لـ”الخيانة”، خلال انتخابات اتحاد الكرة.

وأوضح محمود، في تصريح صحفي “الأهم في هذا الأمر، أنني حاولت اختراق منظومة الاتحاد، بتجربة شبابية جديدة، وفق برنامج متكامل، لكن تعرضت للخيانة داخل القاعة الانتخابية”.وأكد “أتقبل واقع الحال، سعيت لإصلاح كرة القدم العراقية، لكن أصوات الهيئة العامة ذهبت باتجاه التكتلات، وليس الأفضل”.وكان يونس قد ترشح لمنصب نائب رئيس الاتحاد، أمام شرار حيدر، وخسر بعد حصوله على 16 صوتا، مقابل 35 صوتا لمنافسه.انتهى

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