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غريزمان : سأكشف عن مستقبلي قبل بداية كأس العالم
2018/06/02 | 03:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة – عقب مباراةالمنتخب الفرنسي التي فاز فيها وديا على حساب المنتخب الايطالي سئل الفرنسي انطوان غريزمان عن مستقبله وهل سيبقى في اتلتيكو ام سيرحل فقال ” سأكشف عن مستقبلي قبل بداية كأس العالم “.

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