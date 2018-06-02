غريزمان : سأكشف عن مستقبلي قبل بداية كأس العالم

2018/06/02 | 03:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة – عقب مباراةالمنتخب الفرنسي التي فاز فيها وديا على حساب المنتخب الايطالي سئل الفرنسي انطوان غريزمان عن مستقبله وهل سيبقى في اتلتيكو ام سيرحل فقال ” سأكشف عن مستقبلي قبل بداية كأس العالم “.

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