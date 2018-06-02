التعاون يعلن وصول البرتغالي إيمانويل لتدريب الفريق

2018/06/02 | 03:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي التعاون، عن وصول المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، إلى المملكة العربية السعودية، من أجل إتمام التعاقد مع النادي، وقيادة الفريق.

ويتولى إيمانويل مهمة تدريب التعاون خلفًا لمواطنه جوزيه جوميز، الذي رحل عن تدريب الفريق مؤخرًا لأسباب عائلية.

ونشر التعاون عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء فيها "وصل المدير الفني البرتغالي بيدرو ايمانويل قبل قليل لمطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض، و كان في استقباله عضو مجلس الإدارة سعود الوتيد و عضو العلاقات العامة أحمد الأحمد".



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يأتي ذلك بعد إعلان نادي التعاون في وقت سابق عن التعاقد مع إيمانويل لمدة موسم واحد مع إمكانية التجديد لموسم إضافي حال نجاحه مع الفريق.

وكان إيمانويل مدربًا مساعدًا مع المدرب فيلاش بواش عندما كان يدرب بورتو البرتغالي، وخاض العديد من التجارب مثل أكاديميكا وأروكا البرتغالييان، وأبوليون ليماسول القبرصي وإستوريل برايا البرتغالي.





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