بعد فيتو ضد حماية الفلسطينيين ..إسقاط مشروع قرار أميركي لادانة الفصائل المسلحة

2018/06/02 | 03:25

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نيويورك –عراق برس-2حزيران / يونيو: سقط في مجلس الأمن مشروع قرار أميركي يدين الفصائل الفلسطينية، وذلك بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض الفيتو ضد مشروع قرار عربي يطالب بتوفير حماية دولية للفلسطينيين.

وقال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي إن رفض مشروع القرار العربي دليل على أن إسرائيل فوق القانون الدولي.

ويطالب مشروع القرار الذي تقدمت به الكويت الأمين العام للأمم المتحدة باقتراح أفكار من أجل “حماية دولية” للمدنيين الفلسطينيين.

كما ينص على أن يوقف الجيش الإسرائيلي “استخدام أي قوة مفرطة وغير متناسبة وعشوائية”.

وكانت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي تعهدت الخميس باستخدام حق النقض (فيتو) ضد مشروع القرار.

ووصفت هايلي مشروع القرار بـ”أحادي الجانب على نحو فادح” لعدم ذكره حركة حماس المسلحة التي تسيطر على غزة.انتهى (1)

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