المالكي: الفيتو سقطة لأمريكا وتعطيل لدور مجلس الأمن

2018/06/02 | 03:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر د.رياض المالكي وزير خارجية دولة فلسطين عن شجبه، واستيائه لافشال الولايات المتحدة، لمجلس الأمن للاضطلاع بدوره في حماية الأمن والسلم الدوليين، وحماية الشعب الفلسطيني ورفض استخدامها الفيتو ضد قرار توفير الحماية للشعب الفلسطيني.

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