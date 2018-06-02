السبت 2 حزيران 2018 م (18 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


المالكي: الفيتو سقطة لأمريكا وتعطيل لدور مجلس الأمن
2018/06/02 | 03:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عبر د.

رياض المالكي وزير خارجية دولة فلسطين عن شجبه، واستيائه لافشال الولايات المتحدة، لمجلس الأمن للاضطلاع بدوره في حماية الأمن والسلم الدوليين، وحماية الشعب الفلسطيني ورفض استخدامها الفيتو ضد قرار توفير الحماية للشعب الفلسطيني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي: الفيتو سقطة لأمريكا وتعطيل لدور مجلس الأمن) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي: الفيتو سقطة لأمريكا وتعطيل لدور مجلس الأمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ ترامب يجري تعديلا جديدا داخل إدارته
⋙ 1870 شكوى وعلى المفوضية نشر قراراتها بشأن الشكاوى في الصحف لاحتساب مدة الطعن امام الهيئة القضائية طبقا لقانون المفوضية
⋙ البيت الأبيض يخطط لعقد اجتماع بين ترامب وبوتين
⋙ #تيار الكفاح العمالى - مصر - تضامن نقابى .مصر . بيان نقابة السياحيين بالقاهرة ا لتضامنى مع الزميل محمود شعبان يدين فصله التعسفي بسبب الترشح ويطالب وزير القوى العامله ب
⋙ رسميا.. وفاق سطيف يتعاقد مع المغربي رشيد الطاوسي
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| محلل:الموقف الأمريكي الجديد يكشف عمق الانحياز الأمريكي لإسرائيل
⋙ ناصر القصبي يرد على اتهامه بنشر الزنا في المجتمع السعودي (فيديو)
⋙ بالصور .. استشهاد متطوعة وإصابة عشرات الفلسطينيين خلال مسيرة الجمعة الثالثة من رمضان
الأكثر شيوعا