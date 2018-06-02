ممثل الولي الفقيه في سوريا يكرم اسر الشهداء

2018/06/02 | 03:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وفي كلمة له خلال هذه المراسم التي اقيمت مساء الجمعة، اشار آية الله طباطبائي الي المكانة الرفيعة للشهادة والشهداء في ثقافة الاسلام واكد ضرورة احياء ذكري الشهداء وتكريم اسرهم الاعزاء خاصة آبائهم وامهاتهم وزوجاتهم وابنائهم واضاف، ان الشهادة لا تعرف حدودا جغرافية ولا فرق بين الشهداء في اي مكان من العالم.واشار الي قرب حلول الذكري السنوية لرحيل الامام الخميني (رض)، واعتبره الاب المعنوي والقائد للشهداء، وقال، انه مثلما يعد تكريم ذكري الشهداء امرا ضروريا فمن الضوري ايضا احياء ذكري اب الشهداء اي الامام الخميني (رض).انتهي ** 2342

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