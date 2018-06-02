رسميا.. وفاق سطيف يتعاقد مع المغربي رشيد الطاوسي

2018/06/02 | 04:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي وفاق سطيف الجزائري، عن التعاقد مع المدرب المغربي رشيد الطاوسي، من أجل تولي مهمة تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.

رشيد الطاوسي كان مدربًا لفريق شباب بلوزداد، حتى رحل خلال الفترة الماضية، بعد فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.

جاء فسخ عقد المدرب المغربي مع شباب بلوزداد لتسوية المشاكل مع الفريق، واتضاح الرؤية، الأمر الذي جعل الأمور غامضة بالنسبة له، ليقوم بفسخ العقد.



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وكان الطاوسي قد تولى مهمة تدريب شباب بلوزداد في شهر ديسمبر الماضي، خلفًا للمدرب الصربي إفيكا تودوروف، واستطاع أن يقود الفريق للبقاء في الدوري الجزائري.

وتولى رشيد الطاوسي تدريب العديد من الأندية، مثل الفتح الرباطي، والمغرب الفاسي والجيش الملكي، والمنتخب المغربي والرجاء البيضاوي.





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