2018/06/02 | 04:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #تيار_الكفاح_العمالى_-_مصر فى بيان لها ,أعلنت نقابة السياحيين بالقاهرة تضامنها الكامل مع الزميل محمود شعبان ضد فصله التعسفي بسبب الترشح, ووصف البيان الفصل على أنه انتهاك لحقوق العامل ويعبر عن تعسف ممنهج من الاتحاد الرسمى ضد النقابيين ,وان هذا الفصل مؤشر انه لا توجد حريات لحق انتخاب العمال لمرشحين بالابعاد والشطب الذى شاب الالاف من المرشحين ,وعبر البيان عن غياب كل مقومات حقوق الانسان في مصر ,وتعبير علي ان اتجاه الدوله ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#تيار الكفاح العمالى - مصر - تضامن نقابى .مصر . بيان نقابة السياحيين بالقاهرة ا لتضامنى مع الزميل محمود شعبان يدين فصله التعسفي بسبب الترشح ويطالب وزير القوى العامله ب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#تيار الكفاح العمالى - مصر - تضامن نقابى .مصر . بيان نقابة السياحيين بالقاهرة ا لتضامنى مع الزميل محمود شعبان يدين فصله التعسفي بسبب الترشح ويطالب وزير القوى العامله ب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).