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البيت الأبيض يخطط لعقد اجتماع بين ترامب وبوتين
2018/06/02 | 04:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر مطلعة، إن البيت الأبيض يجري محادثات أولية بشأن عقد اجتماع محتمل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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