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ترامب يجري تعديلا جديدا داخل إدارته
2018/06/02 | 04:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال مسؤول بالبيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيختار الأدميرال دوجلاس فيرز، مستشارا جديدا للأمن الداخلي.

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