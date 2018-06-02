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رصاصة إسرائيلية تقتل ممرضة متطوعة في غزة
2018/06/02 | 05:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رصاصة إسرائيلية تقتل ممرضة متطوعة في غزة توفيت ممرضة متطوعة لإسعاف الجرحى في غزة، إثر إصابتها بالرصاص الإسرائيلي شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة في يوم الجمعة العاشر للاحتجاجات.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن المسعفة رزان أشرف النجار (21 عاما) قضت برصاص الاحتلال في شرق خان يونس، حيث أصيبت برصاصة في الصدر أثناء قيامها بدورها الإنساني في إسعاف المصابين.وتعمل النجار متطوعة ميدانية من وزارة الصحة مع عدد من زملائها، لتقديم الإسعافات للشبان الذين يعتصمون في مخيم العودة المقام على أراضي خزاعة شرقي خان يونس، بحسب وسائل إعلام محلية.و إن الاحتلال أصاب أكثر من 100 شخص،امس الجمعة، من بينهم 40 مصابا بالرصاص الحي.

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