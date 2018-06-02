🔴 تعرف على نتائج وديات الجمعة

2018/06/02 | 05:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – انتهت المباريات الودية التي أجراها عدة منتخبات مساء أمس الجمعة للوقوف على المستوى الفني والاحتياجات اللازمة قبل بداية مونديال روسيا الذي يفصلنا عن انطلاقة 12 يوماً فقط.

وجاءت نتائج المباريات الودية التي أُقيمت مساء الجمعة كالتالي :

التشيك 0 – 4 أستراليا

كوريا الجنوبية 1 – 3 البوسنة والهرسك

تركيا 2 – 2 تونس

فرنسا 3 – 1 إيطاليا

مصر 0 – 0 كولومبيا

الجزائر 2 – 3 الرأس الأخضر “كاب فيردي”.

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