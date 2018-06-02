الولايات المتحدة تعود إلى الملف الليبي للحفاظ على مصالحها

2018/06/02 | 05:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تونس – لم تنتظر الولايات المتحدة طويلا للرد على المبادرة الفرنسية بشأن ليبيا، لتتحرك في مسعى لاستعادة دورها الريادي في الأزمة الليبية،

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