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الولايات المتحدة تعود إلى الملف الليبي للحفاظ على مصالحها
2018/06/02 | 05:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تونس – لم تنتظر الولايات المتحدة طويلا للرد على المبادرة الفرنسية بشأن ليبيا، لتتحرك في مسعى لاستعادة دورها الريادي في الأزمة الليبية،

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