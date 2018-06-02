الحوثيون يتوعدون.. أبو ظبي لم تعد آمنة

2018/06/02 | 05:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر متحدث عسكري باسم الحوثيين من أن أبو ظبي لم تعد آمنة بعد اليوم، وأنها في مرمى الصواريخ.ودعا العميد الركن شرف

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