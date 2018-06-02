2018/06/02 | 05:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أستراليا تسحق التشيخ 4-صفرحققت أستراليا فوزاً ساحقاً 4-صفر على جمهورية التشيخ لتحصل على دفعة من الثقة كانت في حاجة لها قبل المشاركة في كأس العالم لكرة القدم هذا الشهر بعدما حققت أول فوز خارج أرضها منذ حوالى عامين.وتقدم المنتخب الأسترالي، الذي سيشارك في كأس العالم للمرة الرابعة على التوالي، على عكس سير اللعب في الدقيقة 32 عندما لمس روبي كروز الكرة باتجاه ماثيو ليكي غير المراقب ليضعها في الشباك.والفوز على المنتخب التشيخي الذي فشل في التأهل لنهائيات روسيا هو الأول لأستراليا بعيداً عن أرضها منذ تغلبها 1-صفر على الإمارات في أبوظبي في أيلول (سبتمبر) 2016.ومع افتقار أستراليا للأهداف خلال مشوارها في التصفيات، سيفكر المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك مليا بعد الأداء الهجومي في مباراة الجمعة قبل أن يستبعد أربعة لاعبين من تشكيلته المبدئية المكونة من 27 لاعباً بحلول الموعد النهائي لإعلان القائمة النهائية يوم الاثنين المقبل.وعزز اندرو نابوت فرصته في اللعب بكأس العالم بتسجيل هدفه الأول مع أستراليا في الدقيقة 54 عندما اقتنص الكرة في اليمين، قبل أن يطلق تسديدة قوية منخفضة في شباك الحارس التشيخي توماش كوبيك.وأكمل هدف من ليكي وهدف عكسي سجله ياكوب يوجاس انتصار أستراليا على المنتخب التشيخي الذي بدأ اللقاء جيداً لكنه لم يقاوم كثيراً بعد تأخره.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أستراليا تسحق التشيخ 4-صفر) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أستراليا تسحق التشيخ 4-صفر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).