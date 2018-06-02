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عصائب أهل الحق تهدّد الولايات المتحدة
2018/06/02 | 05:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – هدّدت ميليشيا عصائب أهل الحق الشيعية العراقية، الجمعة، الولايات المتحدة الأميركية بسبب إدراجها على لائحة المنظمات الإرهابية.

وقالت الميليشيا التي

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