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بعد تصاعد القتال في الحديدة... موظفي المنظمات الإغاثية يغادرون اليمن
2018/06/02 | 05:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تجلي باخرة تابعة للأمم المتحدة، الساعات المقبلة، عدداً من موظفي المنظمات الدولية والإغاثية من محافظة الحديدة غرب اليمن.

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