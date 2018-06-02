بعد تصاعد القتال في الحديدة... موظفي المنظمات الإغاثية يغادرون اليمن

2018/06/02 | 05:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجلي باخرة تابعة للأمم المتحدة، الساعات المقبلة، عدداً من موظفي المنظمات الدولية والإغاثية من محافظة الحديدة غرب اليمن.

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