تجدد الاحتجاجات في الأردن

2018/06/02 | 06:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجدد الاحتجاجات في الأردنشهدت العاصمة الأردنية عمان ومناطق أخرى في محافظات المملكة، وقفات احتجاجية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل.وطالب المشاركون فيها بإعادة النظر في قرارات رفع الأسعار وآلية تسعير المحروقات وإيجاد بدائل لرفد الموازنة، بما لا يؤثر على الطبقتين المتوسطة والفقيرة.و أطلق المشاركون هتافات أكدت أن ارتفاع الأسعار أثقل كاهل المواطن الذي لم يعد قادرا على تحمل المزيد من الأعباء، مطالبين بانتهاج سياسات اقتصادية واضحة لا تؤثر على المواطن.وفي التفاصيل أغلق محتجون في العاصمة عمان طريق المطار احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل، قبل أن تتدخل قوات الدرك وتعيد فتح الطريق، في حين تجمع محتجون آخرون بين الدوارين الثالث والرابع بعد منع الأمن وصولهم إلى مقر رئاسة الوزراء، فيما أغلق المحتجون الطريق الرئيسي وسط مدينة السلط بشكل كامل احتجاجا على القرارات والقوانين الاقتصادية.ومن جهة أخرى، توجهت مسيرة من حي الطفايلة في جبل التاج شرقي العاصمة عمان باتجاه الديوان الملكي احتجاجا على قانون مشروع القانون والمطالبة برحيل الحكومة.كما نفذ المئات من أهالي الفحيص وقفة احتجاجية للسبب ذاته وطالبوا برحيل الحكومة وحل مجلس النواب.أما في محافظة إربد فأغلق محتجون الطريق الرئيسي بين منطقتي صما والطيبة بالحجارة والإطارات المشتعلة احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل.وفي جرش شمال الأردن، توافد المئات من أبناء وقرى وبلدات المحافظة إلى ساحة بلدية جرش الكبرى للمشاركة في الاعتصام ضد مشروع القانون الجديد ورفع الأسعار.

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