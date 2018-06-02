2018/06/02 | 06:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اضطر لاعب ريال مدريد سيرجيو راموس إلى تغيير رقم هاتفه بعد أن تلقى عددا من التهديدات بالقتل لتحديه اللاعب المصري محمد صلاح في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا.

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