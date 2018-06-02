السبت 2 حزيران 2018 م (18 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


2018/06/02 | 06:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اضطر لاعب ريال مدريد سيرجيو راموس إلى تغيير رقم هاتفه بعد أن تلقى عددا من التهديدات بالقتل لتحديه اللاعب المصري محمد صلاح في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("بسبب محمد صلاح".... راموس يغير رقم هاتفه وعائلته مهددة) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("بسبب محمد صلاح".... راموس يغير رقم هاتفه وعائلته مهددة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ ايران تهزم الارجنتين علي أرضها في الدوري العالمي للكرة الطائرة
⋙ بعد إسقاط اباتشي للتحالف… الحوثي يوجه رسالة إلى قطر حول التهديد العسكري السعودي
⋙ فنزويلا تفرج عن 39 سجينا سياسيا
⋙ أليكس فيرجسون يغادر المستشفى بعد جراحة المخ
⋙ بابل.. تظاهرات حاشدة إحتجاجاً على إنقطاع الكهرباء
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| محلل:الموقف الأمريكي الجديد يكشف عمق الانحياز الأمريكي لإسرائيل
⋙ ناصر القصبي يرد على اتهامه بنشر الزنا في المجتمع السعودي (فيديو)
⋙ بالصور .. استشهاد متطوعة وإصابة عشرات الفلسطينيين خلال مسيرة الجمعة الثالثة من رمضان
الأكثر شيوعا