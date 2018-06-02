بابل.. تظاهرات حاشدة إحتجاجاً على إنقطاع الكهرباء

2018/06/02 | 06:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل..تظاهرات حاشدة إحتجاجاً على إنقطاع الكهرباءتظاهر المئات من أبناء محافظة بابل، إحتجاجاً على إنقطاع التيار الكهربائي.و ان "أهالي المحافظة ولليوم السادس على التوالي خرجوا بتظاهرات حاشدة إحتجاجاً على سوء توصيل التيار الكهربائي للمحافظة".وطالب المتظاهرون "وزارة الكهرباء بتوفير الطاقة الكهربائية وانهاء الازمة في المحافظة، التي تشهد انقطاع شبه تام للطاقة.وهدد مجلس بابل برفع جهاز {الار تي يو} الخاص بتوزيع التيار الكهربائي على المحافظات المجاورة في حال عدم توفير الطاقة للمحافظة.

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