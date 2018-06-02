أليكس فيرجسون يغادر المستشفى بعد جراحة المخ

2018/06/02 | 07:10

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هاى كورة – ذكرت تقارير صحفية بريطانية إن السير أليكس فيرجسون المدير الفني الأسبق لفريق مانشستر يونايتد غادر المستشفى بعد علاجه من نزيف المخ الذى تعرض له في الأسبوع الثاني من شهر مايو الماضي، وأجرى على إثره جراحة عاجلة.

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