السبت 2 حزيران 2018 م (18 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


أليكس فيرجسون يغادر المستشفى بعد جراحة المخ
2018/06/02 | 07:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاى كورة – ذكرت تقارير صحفية بريطانية إن السير أليكس فيرجسون المدير الفني الأسبق لفريق مانشستر يونايتد غادر المستشفى بعد علاجه من نزيف المخ الذى تعرض له في الأسبوع الثاني من شهر مايو الماضي، وأجرى على إثره جراحة عاجلة.

sc2.hihi2.com/wp-content/uploads/2018/06/hihi2-2018-06-02_04-05-34_067437-200x114

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أليكس فيرجسون يغادر المستشفى بعد جراحة المخ) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أليكس فيرجسون يغادر المستشفى بعد جراحة المخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).


كامل التفاصيل في: هاي كورة ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ ايران تهزم الارجنتين علي أرضها في الدوري العالمي للكرة الطائرة
⋙ بعد إسقاط اباتشي للتحالف… الحوثي يوجه رسالة إلى قطر حول التهديد العسكري السعودي
⋙ فنزويلا تفرج عن 39 سجينا سياسيا
⋙ بابل.. تظاهرات حاشدة إحتجاجاً على إنقطاع الكهرباء
⋙ "بسبب محمد صلاح".... راموس يغير رقم هاتفه وعائلته مهددة
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| محلل:الموقف الأمريكي الجديد يكشف عمق الانحياز الأمريكي لإسرائيل
⋙ ناصر القصبي يرد على اتهامه بنشر الزنا في المجتمع السعودي (فيديو)
⋙ بالصور .. استشهاد متطوعة وإصابة عشرات الفلسطينيين خلال مسيرة الجمعة الثالثة من رمضان
الأكثر شيوعا