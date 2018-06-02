فنزويلا تفرج عن 39 سجينا سياسيا

2018/06/02 | 07:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فنزويلا تفرج عن 39 سجينا سياسيابدأت السلطات الفنزويلية، بالإفراج عن مجموعة من المعارضين المعتقلين، في خطوة تعتبرها الحكومة حافزا للحوار، لكن المعارضة ترى أنها غير كافية.ونشر رئيس المحكمة العليا الفنزويلية، مايكل مورينو، على صفحته في فيسبوك، قائمة تضمنت 39 ناشطا معارضا سيتم الإفراج عنهم بموجب قرار المحكمة.وتضم القائمة اسم دانيال سيبالوس، العمدة السابق لمدينة سان كريستوبال الذي ألزم، مقابل إطلاق سراحه، بالحضور إلى قسم الشرطة كل 30 يوما، وعدم مغادرة البلاد.وبعد إعادة انتخابه رئيسا لفنزويلا، في 20 مايو، عرض نيكولاس مادورو على الجمعية الدستورية الاقتراح بالإفراج عن بعض المعارضين المحتجزين، كخطوة تعكس حسن نوايا السلطة وتصب في عملية المصالحة الوطنية.من جانبها استخفت المعارضة بأهمية الإفراج عن عشرات النشطاء، واصفة هذه الخطوة بـ"المسرحية" ومشيرة إلى أن مئات المعتقلين السياسيين الذين احتجزوا أثناء مظاهرات احتجاجية، وخاصة في العامين 2014 و2017، لا يزالون يقبعون في سجون "النظام الدكتاتوري".وفي العام 2017، شهدت فنزويلا، على مدار عدة أشهر، مظاهرات عارمة ضد السلطة، قتل خلالها ما لا يقل عن 120 شخصا وأصيب الآلاف بجروح، إضافة إلى احتجاز أكثر من 5 آلاف شخص.واندلعت الاحتجاجات بعد إصدار المحكمة العليا قرارات قضت بتوسيع صلاحيات رئيس الدولة وتقييد سلطات البرلمان الذي يشكل النواب المعارضون غالبية أعضائه.

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