بعد إسقاط اباتشي للتحالف… الحوثي يوجه رسالة إلى قطر حول التهديد العسكري السعودي

2018/06/02 | 07:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس اللجنة الثورية العليا في جماعة "أنصار الله" اليمنية رسالة إلى دولة قطر.

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