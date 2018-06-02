السبت 2 حزيران 2018 م (18 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


بعد إسقاط اباتشي للتحالف… الحوثي يوجه رسالة إلى قطر حول التهديد العسكري السعودي
2018/06/02 | 07:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وجه رئيس اللجنة الثورية العليا في جماعة "أنصار الله" اليمنية رسالة إلى دولة قطر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد إسقاط اباتشي للتحالف… الحوثي يوجه رسالة إلى قطر حول التهديد العسكري السعودي) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد إسقاط اباتشي للتحالف… الحوثي يوجه رسالة إلى قطر حول التهديد العسكري السعودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ ايران تهزم الارجنتين علي أرضها في الدوري العالمي للكرة الطائرة
⋙ فنزويلا تفرج عن 39 سجينا سياسيا
⋙ أليكس فيرجسون يغادر المستشفى بعد جراحة المخ
⋙ بابل.. تظاهرات حاشدة إحتجاجاً على إنقطاع الكهرباء
⋙ "بسبب محمد صلاح".... راموس يغير رقم هاتفه وعائلته مهددة
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| محلل:الموقف الأمريكي الجديد يكشف عمق الانحياز الأمريكي لإسرائيل
⋙ ناصر القصبي يرد على اتهامه بنشر الزنا في المجتمع السعودي (فيديو)
⋙ بالصور .. استشهاد متطوعة وإصابة عشرات الفلسطينيين خلال مسيرة الجمعة الثالثة من رمضان
الأكثر شيوعا