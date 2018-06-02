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ايران تهزم الارجنتين علي أرضها في الدوري العالمي للكرة الطائرة
2018/06/02 | 07:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

وفاز الفريق الايراني في االاشواط الثانية والثالثة و الخامسة بنتائج 25- 22 و 25-15 و 15-9 فيما خسر في الشوطين الاول و الرابع بنتائج 25-21 و 26-24.و اقيمت هذه المسابقة في مدينة سن خوان الارجنتينية.وضمن الدوري العالمي للكرة الطائرة ستجري المباراة التالية بين ايران وايطاليا صباح غد الاحد.انتهي**1110** 1837

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