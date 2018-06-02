اتفاق مبدئي بين الأمم المتحدة وميانمار على عودة الروهينغا

2018/06/02 | 07:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفاق مبدئي بين الأمم المتحدة وميانمار على عودة الروهينغاأعلنت الأمم المتحدة عن التوصل إلى اتفاق مع حكومة ميانمار بخصوص السماح لمئات آلاف مسلمي الروهينغا الذين فروا إلى بنغلاديش المجاورة بالعودة طوعا وأمان إلى بيوتهم.وذكرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في بيان لها أمس أن الظروف لم تهيأ بعد لعودة مسلمي الروهينغا طوعا، لكن مذكرة التفاهم الجديدة هي خطوة أولى وضرورية لدعم جهود الحكومة الميانمارية لتغيير هذا الوضع.وكانت حكومة ميانمار قد تعهدت بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في انتهاكات حقوق الإنسان والقضايا المتعلقة بها في ولاية راخين، في إطار عمليات للجيش، موضحة أن اللجنة ستتلقى مساعدات من قبل خبراء دوليين.وكان نحو 700 ألف من مسلمي الروهينغا، حسب التقديرات الأممية، قد فروا من ميانمار في وجه حملة عسكرية أطلقها الجيش أواخر أغسطس الماضي في ولاية راخين، ردا على سلسلة هجمات شنها على مواقعه مسلحو ما يسمى "جيش إنقاذ الروهينغا".

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