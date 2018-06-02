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ليبيا... استخدام أمثل سلاح للقتال في الصحراء
2018/06/02 | 07:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أشارت معلومات صحفية إلى أن الجيش الوطني الليبي يستخدم صواريخ "كورنيت" خلال عملياته القتالية.

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