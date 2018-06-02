سترلينج يعتذر لزملائه بالمنتخب الإنجليزي

2018/06/02 | 08:10

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هاى كورة – تقدم رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي بالإعتذار لزملائه بالمنتخب الإنجليزي على تأخره فى الإنضمام لمعسكر الأسود الثلاثة المقام حاليا فى اطار الاستعداد لمونديال روسيا 2018.

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