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سترلينج يعتذر لزملائه بالمنتخب الإنجليزي
2018/06/02 | 08:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاى كورة – تقدم رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي بالإعتذار لزملائه بالمنتخب الإنجليزي على تأخره فى الإنضمام لمعسكر الأسود الثلاثة المقام حاليا فى اطار الاستعداد لمونديال روسيا 2018.

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