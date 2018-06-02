الشعب يستضيف لقاء الصقور ونفط الجنوب

2018/06/02 | 08:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/..



تقام في ملعب الشعب الدولي، السبت، مباراة ضمن منافسات الجولة العاشرة من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.

ويحل فريق نفط الجنوب البصري، صاحب المركز السابع برصيد 40 نقطة ضيفاً على فريق القوة الجوية صاحب المركز الثالث برصيد 59 نقطة.

وتشير مصادر لـ"عين العراق نيوز" الى احتمالية عدم خوض فريق نفط الجنوب المباراة، بسبب اضراب لاعبيه، الناتج عن عدم تسلمهم مستحقاتهم المالية.

وكانت مباراة الفريقين في المرحلة الاولى والتي جرت في مدينة البصرة قد انتهت لصالح نفط الجنوب بهدف دون مقابل.انتهى أ د

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