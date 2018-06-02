تظاهرات متواصلة في البحرين لتأكيد الحق في تقرير المصير

2018/06/02 | 08:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وانطلق الأهالی فی بلدتی أبوصیبع والشاخورة فی تظاهرة غاضبة أكدوا فیها علي استمرار الثورة رغم القمع والجرائم الخلیفیة المتواصلة.وخرجت تظاهرات مماثلة فی بلدات المعامیر، شهركان، الدیه، ورفع المشاركون فیها الشعارات الثوریة المعتادة.وكانت تظاهرة أخري خرجت عصر الجمعة فی بلدة المصلي، أكد المشاركون فیها علي التمسك بالموقف الشعبی المتضامن مع آیة الله الشیخ عیسي قاسم الذی لازال یخضع للإقامة الجبریة فی منزله ببلدة الدراز المحاصرة.وعمدت القوات الخلیفیة إلي قمع تظاهرات خرجت فی بلدات العكر ونویدرات، واندلعت اشتباكات شدیدة بین المحتجین والقوات الخلیفیة التی حاولت التوغل إلي داخل البلدات لاستهداف المتظاهرین.وفی بلدة عالی، اندلعت اشتباكات أخري بین المحتجین والقوات الخلیفیة، ولجأ المحتجون إلي استعمال أدوات الردع المحلیة لمنع الآلیات العسكریة من اقتحام البلدة وملاحقة المتظاهرین.المصدر : البحرین الیومانتهي ** 1837

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