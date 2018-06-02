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قرار جديد لمصرف الرافدين بشأن سلفة الخمسة والعشرة ملايين
2018/06/02 | 08:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ حدد مصرف الرافدين، اليوم السبت، مدة تسديد سلفة موظفي الاتحاد والغرف التجارية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لشفق نيوز ان مدة تسديد سلفة الخمسة ملايين دينار لموظفي اتحاد الغرف التجارية تصل الى 3 سنوات.

واشار البيان الى ان مدة تسديد سلفة العشرة ملايين دينار لموظفي الاتحاد تصل الى 5 سنوات، موضحا انه تم قبول الكفالة الثلاثية لموظفي الاتحاد عند منحهم السلفة.

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