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رئيسا الأركان العامة للولايات المتحدة وروسيا قد يجريان محادثات قبل اجتماع ترامب وبوتين
2018/06/02 | 08:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رجحت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم السبت، نقلا عن مصادر مطلعة، ان يعقد رئيسا هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأمريكية والروسية، جوزيف دانفورد وفاليري غيراسيموف، محادثات قبل الاجتماع المحتمل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

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