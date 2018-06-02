2018/06/02 | 08:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجحت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم السبت، نقلا عن مصادر مطلعة، ان يعقد رئيسا هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأمريكية والروسية، جوزيف دانفورد وفاليري غيراسيموف، محادثات قبل الاجتماع المحتمل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيسا الأركان العامة للولايات المتحدة وروسيا قد يجريان محادثات قبل اجتماع ترامب وبوتين) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيسا الأركان العامة للولايات المتحدة وروسيا قد يجريان محادثات قبل اجتماع ترامب وبوتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).