الاتفاق النووي عدل وجهة نظر المجتمع الدولي تجاه ايران

2018/06/02 | 08:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واضاف اميري في تصريح له ليلة امس الجمعة في مدينة اصفهان ( وسط ) ان المفاوضات النووية بين ايران و القوي الكبري جرت في اطار توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية وادارة رئيس الجمهورية و مساعي وحكمة الفريق المفاوض الايراني و كشفت عن الصورة الحقيقية لامريكا و نزعتها الحربية مقابل ايران المنادية بالسلام.وتابع قائلا ان انسحاب الرئيس الامريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي اثبت انه و خلافا للدعايات السلبية للاعداء فان ايران ليست لديها نزعة حربية فحسب بل انها تلتزم بالمبادي وتنادي بالسلام.واضاف انه و رغم ان ترامب و من خلال انسحابه من الاتفاق الدولي جسد نكث امريكا للعهود الا ان ايران لا زالت تلتزم بالاتفاق للافادة من نتائيجه طالما مصالحها الاقتصادية تفرض ذلك.واكد اميري ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تتحرك في مسار صحيح من خلال اعتماد الوحدة بين السلطات الثلاث لذلك يعمل ترامب علي شن حرب اقتصادية و بث اليأس في ايران و في مثل هذه الظروف يجب التحرك في اطار الاقتصاد المقاوم.انتهي**1110** 1837

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