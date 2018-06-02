تحركات لبناء قاعدة عسكرية في جبل استخدمه صدام ضد اسرائيل

2018/06/02 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- كشف مسؤول محلي ايزيدي عن وجود تحركات لبناء قاعدة عسكرية في قمة جبل سنجار شمال غرب الموصل، فيما أفاد مسؤولون عسكريون بأن قوات عراقية وأمريكية ستتمركز في تلك القاعدة للإشراف على الشريط الحدودي مع سوريا.

وقال نائب قائممقام سنجار جلال خلّو لكوردستان 24 إن 15 مركبة عسكرية يُعتقد انها تابعة للقوات الامريكية وصلت يوم الجمعة الى جبل سنجار وتمركزت في قمة الجبل.

وأضاف أن هذه القوات تستعد لبناء قاعدة عسكرية على الجبل الذي يعد واحدا من اهم المواقع الاستراتيجية في العراق ويبعد عن الموصل بنحو 125 كيلومترا عند الحدود مع سوريا.

وذكرت وسائل اعلام عراقية أن القاعدة العسكرية ستتولى الاشراف على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا في صحراء غربي نينوى.

ونقلت وكالة الانباء العراقية الرسمية عن المتحدث باسم قيادة عمليات نينوى العميد محمد الجبوري قوله "الفرقة 15 واللواء 37 بالفرقة المدرعة التاسعة في الجيش العراقي تسلمت مهام حماية الشريط الحدودي الممتد عبر صحراء قضاء سنجار باتجاه صحراء قضاء البعاج".

وتابع "القوات العراقية ربما تنشئ قاعدة عسكرية ثابتة على جبل سنجار".

وسبق أن استخدم نظام الرئيس السابق صدام حسين جبل سنجار كمنصة لتهديد اسرائيل بصواريخ بعيدة المدى.

وذكر مسؤولون عسكريون عراقيون أن قوة عراقية امريكية تسلمت بالفعل مسؤولية تأمين الشريط الحدودي بين العراق وسوريا.

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