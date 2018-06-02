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المشي ساعتين أسبوعياً لكبار السن يحسن مهارات التفكير والذاكرة
2018/06/02 | 08:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بالإضافة إلى ركوب الدراجات

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